C'est un rêveur, il faut le laisser rêver

C'est un rêveur, il faut le laisser rêverest le récit intime d'un homme qui, à l'aube de la cinquantaine, décide de comprendre enfin qui il est et pourquoi il se sent en décalage avec le monde depuis l'enfance. A partir d'un épisode d'anxiété aiguë en 2023, l'auteur remonte le fil de sa vie : scolarité douloureuse, sentiment de marginalité, refuge dans la créativité, passion dévorante pour le spectacle et la lumière. Organisé en chapitres thématiques (préambule, passages de vie, créativité, introspection, souvenirs de colonies, autisme, TDAH, haut potentiel, atypie...), le livre alterne scènes autobiographiques, réflexion psychologique et vulgarisation des notions d'hypersensibilité, de neuroatypie et de "faux self" . Stéphane Fritsch y explore son rapport à l'anxiété, au perfectionnisme, à l'imposture, au regard des autres, au sentiment d'abandon et à la peur de décevoir, en montrant comment ces traits ont façonné son parcours personnel et professionnel. L'ouvrage met en lumière le rôle structurant de lacréativité : dessin, musique, batterie, scénographie, magie, costumes, jeux de lumière deviennent autant de langages par lesquels l'auteur se construit et se protège. Les souvenirs de colonies de vacances, du monde du cirque, des premiers concerts, puis des tournées et formations professionnelles montrent comment un enfant rêveur, jugé "peu scolaire" , trouve sa place en devenant un professionnel reconnu de la lumière. En filigrane, le livre interroge les catégories diagnostiques contemporaines (TDAH, TSA, HPI), la manière dont Internet et les tests en ligne alimentent la quête de sens, et ce que signifie "être atypique" dans une société normée. Sans jamais se réduire à une étiquette, l'auteur revendique la complexité de son fonctionnement, la richesse de son hypersensibilité et la nécessité d'apprendre à se respecter. Porté par une écriture vive, sensible et honnête, C'est un rêveur, il faut le laisser rêverpropose au lecteur un voyage d'introspection guidé par une maxime simple : comprendre son propre fonctionnement pour cesser de se vivre comme "trop" ou "pas assez" et accueillir sa singularité. Stéphane Fritschest régisseur lumière, créateur et artiste, spécialiste de la scénographie et des métiers du spectacle vivant. Autodidacte passionné, il a très tôt transformé sa chambre en laboratoire d'expérimentations lumineuses, construisant ses propres projecteurs et décors, avant de devenir régisseur lumière professionnel. Longtemps perçu comme un élève "en difficulté" , il a suivi un parcours scolaire chaotique tout en développant une créativité foisonnante, une sensibilité exacerbée et un rapport singulier au monde. A cinquante ans, il entame une profonde introspection sur son hypersensibilité, son anxiété, sa possible "atypie" (HPI, TSA, TDAH) et sa façon de fonctionner, en croisant son vécu avec les apports de la psychologie contemporaine.