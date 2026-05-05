" Dramaturgie d'une séparation : 1905, une bataille mémorable pour la laïcité " propose une immersion vivante au coeur des débats parlementaires qui ont conduit au vote de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905. A partir des 48 séances de la Chambre des députés, Jean-Pierre Bauza-Canellas restitue la force des affrontements oratoires entre figures majeures comme Jaurès, Briand, Buisson ou l'abbé Gayraud, et donne à voir les enjeux décisifs de la liberté de conscience, de l'égalité entre croyants et non-croyants et de l'émancipation de l'Etat de toute tutelle religieuse. En sélectionnant les interventions les plus marquantes, il compose une véritable dramaturgie politique qui fait revivre la manière dont la République rompt avec le Concordat pour instaurer une laïcité garantissant les mêmes droits à toutes les options spirituelles. Porté par une écriture claire et exigeante, ce livre éclaire la genèse de la loi de 1905 tout en montrant combien ces débats résonnent avec les tensions et incompréhensions contemporaines autour de la laïcité. Préfacé par Henri Pena-Ruiz, l'ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre les racines historiques, philosophiques et politiques de la laïcité française et mesurer la portée universelle de cet idéal républicain.