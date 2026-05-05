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Méfiez-vous des morts

Nathalie Marquay-Pernaut

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Famille célèbre, maison cossue avec piscine, soirées mondaines... En apparence, Angèle, influenceuse reconnue de vingt-deux ans, mène une existence que beaucoup lui envient. Mais tout bascule le jour où elle perd tragiquement ses parents dans un accident de voiture. Alors qu'elle tente de se reconstruire, une enquête de police vient remettre en cause la thèse officielle. Ses parents auraient-ils été volontairement ciblés ? Son père, directeur d'une grande chaîne de télévision, n'avait pas que des amis. Et sa mère, ancienne Miss à la tête d'un prestigieux comité, s'était brouillée avec sa première dauphine. Quand Angèle commence à percevoir des signes troublants, elle est convaincue que les défunts cherchent à la guider vers la vérité. Jusqu'où vont-ils la mener ? Pour sa première entrée en fiction, Nathalie Marquay-Pernaut nous livre un page-turner tout en tension et en émotions, qui brouille avec talent les lignes de l'enquête et du surnaturel.

Par Nathalie Marquay-Pernaut
Chez Belladone

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Auteur

Nathalie Marquay-Pernaut

Editeur

Belladone

Genre

Thrillers

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Méfiez-vous des morts

Nathalie Marquay-Pernaut

Paru le 05/05/2026

270 pages

Belladone

20,90 €

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Scannez le code barre 9782488853095
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