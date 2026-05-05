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#Essais

Etre noir en France au XVIIIe siècle

Erick Noël

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Etre Noir en France au XVIIIe siècle renvoie à une réalité passée qui se révèle brûlante d'actualité : en effet, la première immigration noire a suscité débats et réactions qui ont cristallisé des attitudes auxquelles notre époque fait écho. Cet ouvrage rend compte, au-delà des passions, de réalités chiffrées, tout en soulevant les questions de l'intégration et du rejet. La France du XVIIIe siècle, celle des Lumières, n'est pas à l'aise quand il s'agit de considérer les Noirs. Surtout lorsqu'ils sont esclaves aux Iles ou lorsqu'ils entrent, clandestinement ou non, dans le royaume dont toute personne qui foule le sol est réputée libre. Or, de la mort de Louis XIV à la chute de la royauté, des milliers de Noirs ont pénétré en France, parfois s'y sont installés. Erick Noël s'est plongé dans les archives pour rendre vie à ces femmes et à ces hommes méconnus. Il décrit les images que les intellectuels et l'opinion ont plaquées sur l'identité et la condition noires - de la brute animale au bon sauvage. Il analyse les embarras, les variations de la législation relative aux personnes de couleur, et l'élaboration d'une jurisprudence hésitante. Il décrit la situation réelle des Noirs, à Paris, à Nantes ou à Bordeaux, qu'ils soient domestiques, artisans, couturières, perruquiers... ou, plus rarement, membres de la bonne société comme le chevalier de Saint-Georges. Enfin, il démontre que, si le sort des Noirs fut l'un des enjeux de la Révolution, on peut douter que ceux-ci lui aient dû une réelle émancipation. C'est en quoi ce livre d'histoire renvoie à une actualité frémissante.

Par Erick Noël
Chez Presses universitaires des Antilles

|

Auteur

Erick Noël

Editeur

Presses universitaires des Antilles

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Etre noir en France au XVIIIe siècle

Erick Noël

Paru le 05/05/2026

228 pages

Presses universitaires des Antilles

20,00 €

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