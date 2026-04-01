Air Gear Unlimited Tome 6

Ikki reçoit une offre inattendue : prendre la tête de Genesis, le gang de Storm Riders le plus puissant du pays. Mais derrière cette proposition se cachent des enjeux qui le dépassent, et ses doutes ne cessent de grandir. Alors qu'il tente de trouver sa voie, un nouveau défi se profile : un voyage scolaire à Kyoto où de redoutables riders, connus sous le nom de "Trident", vont à lui barrer la route... Le légendaire Oh ! great vous invite à prendre votre envol avec cette nouvelle édition de son manga culte AIR GEAR, aux bonus et à l'épilogue inédits ! Inclus les pages bonus des tomes 10 à 12 de l'ancienne édition.