Les enfants du train

Rosa et Josef Goldberg confectionnent des costumes dans leur atelier au coeur de Berlin. Josef est arrêté lors de la terrible " Nuit de Cristal " du 9 novembre 1938. Rosa se retrouve seule avec leur fille Theresia, âgée de 7 ans, et la naissance à venir de leurs jumeaux... A Londres, Dora fait partie de la communauté quaker qui se consacre corps et âme à la mise en place du Kindertransport, vaste opération humanitaire visant à exfiltrer les enfants menacés par le régime Nazi. Au plus près de l'horreur de la seconde guerre mondiale. A la naissance de ses jumeaux, Rosa doit prendre la décision la plus déchirante de sa vie : offrir la chance à ses nouveaux-nés de vivre loin de l'oppression nazie ou les garder avec elle et sa grande fille en espérant éviter le pire. Le coeur lourd, Rosa confie ses deux bébés à Dora tandis que Berlin s'enfonce dans la guerre et ses horreurs. Est-ce la bonne décision ? Alors que le train quitte la gare de Berlin pour Londres, Rosa se demande si elle reverra un jour ses enfants et son cher Josef...