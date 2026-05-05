Les enfants du train

Rosa et Josef Goldberg confectionnent des costumes dans leur atelier au coeur de Berlin. Josef est arrêté lors de la terrible " Nuit de Cristal " du 9 novembre 1938. Rosa se retrouve seule avec leur fille Theresia, âgée de 7 ans, et la naissance à venir de leurs jumeaux... A Londres, Dora fait partie de la communauté quaker qui se consacre corps et âme à la mise en place du Kindertransport, vaste opération humanitaire visant à exfiltrer les enfants menacés par le régime Nazi. Au plus près de l'horreur de la seconde guerre mondiale. A la naissance de ses jumeaux, Rosa doit prendre la décision la plus déchirante de sa vie : offrir la chance à ses nouveaux-nés de vivre loin de l'oppression nazie ou les garder avec elle et sa grande fille en espérant éviter le pire. Le coeur lourd, Rosa confie ses deux bébés à Dora tandis que Berlin s'enfonce dans la guerre et ses horreurs. Est-ce la bonne décision ? Alors que le train quitte la gare de Berlin pour Londres, Rosa se demande si elle reverra un jour ses enfants et son cher Josef...
Par
Suzanne Goldring Chez
L'opportun (Editions de)
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