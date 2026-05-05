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L'activité physique, une alliée contre le cancer

Sébastien Landry, Alexandra Landry

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Il y a encore quelques années, il semblait impossible de conseiller aux malades atteints d'un cancer de faire de l'exercice physique. Pourtant, une activité physique régulière, adaptée, est désormais fortement recommandée afin de lutter contre les effets secondaires des traitements. Comment s'y prendre ? Quels sports choisir ? A qui s'adresser pour être pris en charge ? En effet, il est parfois difficile de se lancer dans une activité sportive, sans consignes précises et souvent pour la première fois. Ce livre vous propose de découvrir les activités les plus adaptées, afin de profiter de leurs effets bénéfiques : meilleur moral, réduction de la fatigue ressentie, plus faible risque de récidive... Cet ouvrage est un guide complet pour tous ceux - malades, familles et professionnels - qui veulent comprendre pourquoi l'exercice physique est important dans le cadre d'un traitement global du cancer. En donnant des pistes et des conseils pratiques, les auteurs permettent à chacun d'agir pour une meilleure qualité de vie !

Par Sébastien Landry, Alexandra Landry
Chez In press

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Auteur

Sébastien Landry, Alexandra Landry

Editeur

In press

Genre

Cancer

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L'activité physique, une alliée contre le cancer

Sébastien Landry, Alexandra Landry

Paru le 05/05/2026

153 pages

In press

13,90 €

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Scannez le code barre 9782386426902
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