Journal d'une wedding planner

Zélie Aumont, wedding planner, à votre service ! J'exerce dans la charmante petite ville de Honfleur, en Normandie, et je suis née avec un don particulier : je peux sentir si deux personnes sont faites l'une pour l'autre. Mon odorat est infaillible... Enfin, presque ! Mon agence a perdu un gros contrat, et je dois me résoudre à organiser le mariage de Joséphine, l'un de mes pires cauchemars de lycée. Si j'ai tout de suite compris qu'elle et son futur mari n'ont rien en commun, j'hésite à lui dire la vérité. Surtout que Félix, l'un des témoins, me tient particulièrement à l'oeil. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi je n'arrive pas à le sentir, lui... Bref, autant me faire une raison : ce mariage s'annonce définitivement comme le plus chaotique de ma carrière !