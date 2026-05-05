Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Journal d'une wedding planner

Sophie Jomain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Zélie Aumont, wedding planner, à votre service ! J'exerce dans la charmante petite ville de Honfleur, en Normandie, et je suis née avec un don particulier : je peux sentir si deux personnes sont faites l'une pour l'autre. Mon odorat est infaillible... Enfin, presque ! Mon agence a perdu un gros contrat, et je dois me résoudre à organiser le mariage de Joséphine, l'un de mes pires cauchemars de lycée. Si j'ai tout de suite compris qu'elle et son futur mari n'ont rien en commun, j'hésite à lui dire la vérité. Surtout que Félix, l'un des témoins, me tient particulièrement à l'oeil. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi je n'arrive pas à le sentir, lui... Bref, autant me faire une raison : ce mariage s'annonce définitivement comme le plus chaotique de ma carrière !

Par Sophie Jomain
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Sophie Jomain

Editeur

Charleston éditions

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal d'une wedding planner par Sophie Jomain

Commenter ce livre

 

Journal d'une wedding planner

Sophie Jomain

Paru le 05/05/2026

256 pages

Charleston éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385295493
9782385295493
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.