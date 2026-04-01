Mon adolescence explosive Tome 2

Querelle explosive entre un militaire et sa fille en pleine crise d'adolescence ! Alors qu'il vient tout juste de réintégrer les Forces d'Autodéfense japonaises, Raikichi est propulsé à la tête d'une équipe chargée d'enquêter... sur sa propre fille ! Pour ne rien arranger, sa hiérarchie l'affuble d'une équipe constituée de la plus fine fleur du camp de Naha - des soldats hors-norme triés sur le volet, et prêts à en découdre... Loin de se douter de la menace qui pèse sur eux, Haruko et ses amis se retrouvent pris dans une situation tout aussi embarrassante : le sympathique Noah, qui vient tout juste d'intégrer le collège Nankai, a découvert leurs pouvoirs !