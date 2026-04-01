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Mon adolescence explosive Tome 2

Tao Nohara

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Querelle explosive entre un militaire et sa fille en pleine crise d'adolescence ! Alors qu'il vient tout juste de réintégrer les Forces d'Autodéfense japonaises, Raikichi est propulsé à la tête d'une équipe chargée d'enquêter... sur sa propre fille ! Pour ne rien arranger, sa hiérarchie l'affuble d'une équipe constituée de la plus fine fleur du camp de Naha - des soldats hors-norme triés sur le volet, et prêts à en découdre... Loin de se douter de la menace qui pèse sur eux, Haruko et ses amis se retrouvent pris dans une situation tout aussi embarrassante : le sympathique Noah, qui vient tout juste d'intégrer le collège Nankai, a découvert leurs pouvoirs !

Par Tao Nohara
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Tao Nohara

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Mon adolescence explosive Tome 2

Tao Nohara trad. Arnaud Takahashi

Paru le 01/04/2026

160 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041114283
9791041114283
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