Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Meurtre aux Antilles

Fred Le Breton, Breton fred Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En tant que journaliste de l'hebdomadaire guadeloupéen L'Expression, Maximilien Naigre a pris rendez-vous avec le responsable de la généalogie au Musée de l'esclavage et de la traite négrière. Arrivé sur place, il découvre un corps qui gît sans vie devant le bâtiment. Plus tard, une deuxième victime sera trouvée dans les allées de l'exposition permanente. Maximilien n'hésitera pas à passer la nuit dans le musée pour y découvrir que de curieuses cérémonies s'y déroulent. Cette affaire dérangera du beau monde. Un commissaire de police et un ministre, venu discrètement dans l'île en visite privée, veulent se partager les faveurs de la directrice de ce haut lieu culturel. Les Antilles étaient le terrain de jeu des corsaires, flibustiers et autres pirates. Les pérégrinations de notre journaliste seront ... explosives !

Par Fred Le Breton, Breton fred Le
Chez Faubourg Marigny

|

Auteur

Fred Le Breton, Breton fred Le

Editeur

Faubourg Marigny

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Meurtre aux Antilles par Fred Le Breton, Breton fred Le

Commenter ce livre

 

Meurtre aux Antilles

Fred Le Breton, Breton fred Le

Paru le 21/05/2026

Faubourg Marigny

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384363872
9782384363872
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.