Meurtre aux Antilles

En tant que journaliste de l'hebdomadaire guadeloupéen L'Expression, Maximilien Naigre a pris rendez-vous avec le responsable de la généalogie au Musée de l'esclavage et de la traite négrière. Arrivé sur place, il découvre un corps qui gît sans vie devant le bâtiment. Plus tard, une deuxième victime sera trouvée dans les allées de l'exposition permanente. Maximilien n'hésitera pas à passer la nuit dans le musée pour y découvrir que de curieuses cérémonies s'y déroulent. Cette affaire dérangera du beau monde. Un commissaire de police et un ministre, venu discrètement dans l'île en visite privée, veulent se partager les faveurs de la directrice de ce haut lieu culturel. Les Antilles étaient le terrain de jeu des corsaires, flibustiers et autres pirates. Les pérégrinations de notre journaliste seront ... explosives !