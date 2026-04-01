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#Album jeunesse

Les makis cocos et le grand méchant Kroktou

Christine Beigel, Guillaume Bracquemond

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Les trois adorables petits makis, Kimono, Moka et Kaki, vivent auprès de leur maman. Mais le grand méchant Kroktou menace leur quiétude. L'affreuse créature va-t-elle réussir à monter dans l'arbre pour les croquer tous ? Parviendront-ils enfin à faire leur sieste ? Christine Beigel campe avec talent une famille de makis immédiatement attachante. Langue savoureuse, dialogues rythmés, humour réjouissant. Les makis cocos et le grand méchant Kroktou est un vrai plaisir de lecture à voix haute ! Pour personnifier ces trois petits lémuriens et leur gentille maman Mamaki, Guillaume Bracquemond allie douceur et malice. Avec leurs yeux expressifs et leurs jolies queues rayées, les trois petits makis kokos deviennent nos amis pour toujours.

Par Christine Beigel, Guillaume Bracquemond
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Christine Beigel, Guillaume Bracquemond

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Les makis cocos et le grand méchant Kroktou

Christine Beigel, Guillaume Bracquemond

Paru le 01/04/2026

32 pages

Sarbacane Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9791040807575
9791040807575
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