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Crime à Lyon

Jean-Michel Rizzi

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Nicole Tiercé est une anesthésiste-réanimatrice émérite à Paris. Récemment séparée, elle s'installe au Research American Hospital de Lyon et se consacre entièrement à son métier. Jusqu'au jour où sa vie prend un tournant inattendu lorsque son ami d'enfance, Guillaume de Varenne, est victime d'une agression violente. Avocat brillant, Guillaume était sur le point de démanteler un réseau mafieux à Lyon avant d'être attaqué sauvagement, perdant ainsi la vue. Face à la dégradation de son ami, Nicole se retrouve confrontée à un dilemme moral profond. Au moment où le destin place sur la table d'opération un certain Paul Vinclair, un patient dont le rôle pourrait sauver Guillaume. Elle prend une décision irréversible qui dépasse les limites de l'éthique médicale, entraînant une série de conséquences tragiques. Le commissaire Edouard Belin, un policier pragmatique, est chargé de l'enquête. Mais Catherine la femme de Paul Vinclair désire aussi connaître la vérité. Chacun essaie de démêler à sa façon les fils de ce dénouement criminel. Mais il arrive que le destin dirige l'histoire et que la fin ne soit pas celle qu'aspire la morale.

Par Jean-Michel Rizzi
Chez Faubourg Marigny

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Auteur

Jean-Michel Rizzi

Editeur

Faubourg Marigny

Genre

Romans noirs

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Crime à Lyon

Jean-Michel Rizzi

Paru le 05/05/2026

344 pages

Faubourg Marigny

19,00 €

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