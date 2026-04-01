Doom World : Le règne de Fatalis Tome 6

Les retournements de situation et les trahisons s'enchaînent chez les Avengers supérieurs. Le Hulk rouge et Deathlok retrouvent quelqu'un qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. Fatalis fait face à sa plus grande menace : lui-même, version 2099 ! Et les Fugitifs sont de retour ! Avec la conclusion de quatre mini-séries dans le précédent numéro, on pouvait se demander ce qu'il adviendrait de DOOM WORLD alors que l'événement One World Under Doom bat toujours son plein. Mais les surprises continuent ! Ce mois-ci, un one-shot consacré à Fatalis 2099 (dans la lignée du MARVEL OMNIBUS qui lui a été dédié) et le lancement de la mini-série Runaways viennent prolonger le plaisir !