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Doom World : Le règne de Fatalis Tome 6

Stefe Foxe, Benjamin Percy, Frank Tieri

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Les retournements de situation et les trahisons s'enchaînent chez les Avengers supérieurs. Le Hulk rouge et Deathlok retrouvent quelqu'un qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. Fatalis fait face à sa plus grande menace : lui-même, version 2099 ! Et les Fugitifs sont de retour ! Avec la conclusion de quatre mini-séries dans le précédent numéro, on pouvait se demander ce qu'il adviendrait de DOOM WORLD alors que l'événement One World Under Doom bat toujours son plein. Mais les surprises continuent ! Ce mois-ci, un one-shot consacré à Fatalis 2099 (dans la lignée du MARVEL OMNIBUS qui lui a été dédié) et le lancement de la mini-série Runaways viennent prolonger le plaisir !

Par Stefe Foxe, Benjamin Percy, Frank Tieri
Chez Panini comics

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Auteur

Stefe Foxe, Benjamin Percy, Frank Tieri

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Doom World : Le règne de Fatalis Tome 6

Stefe Foxe, Benjamin Percy, Frank Tieri

Paru le 01/04/2026

144 pages

Panini comics

15,00 €

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Scannez le code barre 9791039143738
9791039143738
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