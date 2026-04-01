"Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa mère. Il s'étira, bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds. Puis il courut à l'entrée de la grotte où il venait de naître pour admirer le monde. "Comme c'est beau ! " murmura-t-il". C'est par ces mots que débute Le feuilleton d'Hermès, jeune dieu de la mythologie grecque qui découvre le monde à la manière d'un enfant. Ce livre, animé du souffle des mythes fondateurs, nous convie à une lecture vagabonde : celle par laquelle nous suivons les mille et un rebondissements d'une histoire dont notre héros est le fil conducteur. Une édition collector Le best-seller emblématique de la collection "Les feuilletons de la mythologie" fête ses 20 ans ! Un magnifique objet à la couverture dorée, parfait pour offrir aux passionnés de mythologie. Un feuilleton à partager, pour petits et grands Renouant avec l'oralité des premiers récits, cette histoire peut être lue à voix haute et partagée en famille ou en classe. Mise à la portée de tous, elle offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions que chaque être humain se pose. Elle se veut promesse de rencontres, d'écoute et de dialogue à tous les âges. Répondre aux grandes questions du monde Un format narratif puissant et indémodable, qui mêle le suspense de la forme feuilletonnante à la profondeur d'un récit mythologique conçu pour penser le monde et ses grandes questions.