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#Roman jeunesse

Le feuilleton d'Hermès

Murielle Szac, Jean-Manuel Duvivier

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"Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa mère. Il s'étira, bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds. Puis il courut à l'entrée de la grotte où il venait de naître pour admirer le monde. "Comme c'est beau ! " murmura-t-il". C'est par ces mots que débute Le feuilleton d'Hermès, jeune dieu de la mythologie grecque qui découvre le monde à la manière d'un enfant. Ce livre, animé du souffle des mythes fondateurs, nous convie à une lecture vagabonde : celle par laquelle nous suivons les mille et un rebondissements d'une histoire dont notre héros est le fil conducteur. Une édition collector Le best-seller emblématique de la collection "Les feuilletons de la mythologie" fête ses 20 ans ! Un magnifique objet à la couverture dorée, parfait pour offrir aux passionnés de mythologie. Un feuilleton à partager, pour petits et grands Renouant avec l'oralité des premiers récits, cette histoire peut être lue à voix haute et partagée en famille ou en classe. Mise à la portée de tous, elle offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions que chaque être humain se pose. Elle se veut promesse de rencontres, d'écoute et de dialogue à tous les âges. Répondre aux grandes questions du monde Un format narratif puissant et indémodable, qui mêle le suspense de la forme feuilletonnante à la profondeur d'un récit mythologique conçu pour penser le monde et ses grandes questions.

Par Murielle Szac, Jean-Manuel Duvivier
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Murielle Szac, Jean-Manuel Duvivier

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Grèce

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Le feuilleton d'Hermès

Murielle Szac, Jean-Manuel Duvivier

Paru le 01/04/2026

272 pages

Bayard jeunesse

22,90 €

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Scannez le code barre 9791036390487
9791036390487
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