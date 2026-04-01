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L'enfant d'Izieu

Samuel Pintel

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Le destin émouvant d'un enfant rescapé de la maison d'Izieu. 1943, la France vit sous l'occupation allemande. Lors d'une rafle, la maman de Samuel parvient in extremis à confier son fils à la seule femme non juive du groupe qui ne sera pas arrêtée. Après un périple éprouvant, le garçon trouve refuge à la maison d'Izieu, aux côtés de quarante-quatre autres enfants juifs. Malgré l'hiver rude et la peur, les jeunes pensionnaires essaient tant bien que mal de vivre leur enfance, ils vont à l'école, fêtent Noël, dessinent, écrivent des lettres à leurs parents pour ceux qui les ont encore. Mais le répit sera de courte durée : le 6 avril 1944, des hommes de la Gestapo mandatés par Klaus Barbie débarquent et raflent les petits. Tous seront déportés et gazés. Tous, sauf Samuel. Rescapé, il porte la mémoire de ses camarades disparus, témoignant pour que jamais l'oubli ne triomphe.

Par Samuel Pintel
Chez HarperCollins France

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Auteur

Samuel Pintel

Editeur

HarperCollins France

Genre

témoignages personnels

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L'enfant d'Izieu

Samuel Pintel

Paru le 01/04/2026

208 pages

HarperCollins France

8,00 €

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Scannez le code barre 9791033926634
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