Chat chat chat

Ils rusent, ils vagabondent, ils se révoltent, mais toujours avec panache ? ! Quand les chats entrent en scène, tout devient possible ? ! Plongez dans trois pièces de théâtre au rythme endiablé, qui célèbrent avec tendresse les facéties de nos compagnons à moustaches ? ! Qui du malicieux Mistigri, de l'insolent Chat crotté ou de la divine Diva sera le roi des planches ?? Un vent de liberté féline souffle sur le théâtre, avec ces trois courtes pièces audacieuses et humoristiques inspirées d'oeuvres du patrimoine (Le Chat et le Diable, Les musiciens de Brême, Le Chat botté). Coup de coeur Dépoussiérez le théâtre avec des histoires drôles et des illustrations colorées ? ! Vos chats préférés montent sur les planches et deviennent les vedettes de récits de litterature de jeunesse revisités ? ! Installez-vous dans votre fauteuil et préparez vous pour le lever de rideaux ? !