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#Album jeunesse

Chat chat chat

Cäät, Céline Rochard

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Ils rusent, ils vagabondent, ils se révoltent, mais toujours avec panache ? ! Quand les chats entrent en scène, tout devient possible ? ! Plongez dans trois pièces de théâtre au rythme endiablé, qui célèbrent avec tendresse les facéties de nos compagnons à moustaches ? ! Qui du malicieux Mistigri, de l'insolent Chat crotté ou de la divine Diva sera le roi des planches ?? Un vent de liberté féline souffle sur le théâtre, avec ces trois courtes pièces audacieuses et humoristiques inspirées d'oeuvres du patrimoine (Le Chat et le Diable, Les musiciens de Brême, Le Chat botté). Coup de coeur Dépoussiérez le théâtre avec des histoires drôles et des illustrations colorées ? ! Vos chats préférés montent sur les planches et deviennent les vedettes de récits de litterature de jeunesse revisités ? ! Installez-vous dans votre fauteuil et préparez vous pour le lever de rideaux ? !

Par Cäät, Céline Rochard
Chez Accès Editions

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Auteur

Cäät, Céline Rochard

Editeur

Accès Editions

Genre

Théâtre

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Chat chat chat

Cäät, Céline Rochard

Paru le 05/05/2026

64 pages

Accès Editions

8,00 €

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