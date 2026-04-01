Une adorable peluche ourson qui cache au creux de ses bras un petit livre tissu et une comptine à murmurer à son bébé. Un livre-tissu réconfortant En ouvrant les bras de la petite peluche, on découvre un livre tissu et sa comptine toute douce à lire à son nouveau-né. Les illustrations, très tendres, représentent des bébés déguisés en petits animaux. En fermant les bras de la peluche, on retrouve le doudou pour des heures et des heures de câlin. Le parfait cadeau de naissance Une matière tissue très douce, un adorable doudou, un emballage très qualitatif au magnifique motif floral : le cadeau idéal pour tous les bébés.