Ulysse et le cyclope

Après vingt longues années de guerre, Ulysse entame enfin son voyage en mer pour rentrer chez lui. Mais sur le chemin, une fumée lointaine attire son attention et celle de ses compagnons. Ils décident alors de faire voile vers cette terre inconnue... Survivront-ils à l'aventure incroyable qui les attend ?? Un album puissant et immersif pour accompagner l'enfant dans ces premiers récits mythologiques. Coup de coeur Plongez au coeur de la mythologie grecque et découvrez les valeurs essentielles d'un vrai héros ? ! Dans ce récit plein d'aventures et de rebondissements, illustré d'une main de maitre par Thomas Baas, l'enfant fait la rencontre d'un personnage emblématique de la mythologie ? : Ulysse. Il partira avec lui à la rencontre du célèbre cyclope ? ! Le petit lecteur découvrira le sens des mots ? : courage, ingéniosité et héros ? !