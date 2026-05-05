Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Ulysse et le cyclope

Thomas Baas, Coralie Charton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après vingt longues années de guerre, Ulysse entame enfin son voyage en mer pour rentrer chez lui. Mais sur le chemin, une fumée lointaine attire son attention et celle de ses compagnons. Ils décident alors de faire voile vers cette terre inconnue... Survivront-ils à l'aventure incroyable qui les attend ?? Un album puissant et immersif pour accompagner l'enfant dans ces premiers récits mythologiques. Coup de coeur Plongez au coeur de la mythologie grecque et découvrez les valeurs essentielles d'un vrai héros ? ! Dans ce récit plein d'aventures et de rebondissements, illustré d'une main de maitre par Thomas Baas, l'enfant fait la rencontre d'un personnage emblématique de la mythologie ? : Ulysse. Il partira avec lui à la rencontre du célèbre cyclope ? ! Le petit lecteur découvrira le sens des mots ? : courage, ingéniosité et héros ? !

Par Thomas Baas, Coralie Charton
Chez Accès Editions

|

Auteur

Thomas Baas, Coralie Charton

Editeur

Accès Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ulysse et le cyclope par Thomas Baas, Coralie Charton

Commenter ce livre

 

Ulysse et le cyclope

Thomas Baas, Coralie Charton

Paru le 03/06/2026

36 pages

Accès Editions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383212560
9782383212560
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.