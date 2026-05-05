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Je mange méditerranéen comme en Grèce

Evi Siougari

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Le régime méditerranéen est l'une des alimentations les plus bénéfiques au monde. En Grèce, il est avant tout un art de vivre. Née dans une famille de cuisinières grecques talentueuses. Evi Siougari perpétue la tradition. Installée à Methoni, où elle produit une huile d'olive biologique, elle enseigne depuis des années la véritable cuisine grecque - bien au-delà de la moussaka et du tzatziki. Dans ce livre, elle nous emmène d'une région à l'autre, des montagnes de Macédoine aux îles de la mer Egée, du Péloponnèse à la Crète. Et partout, la même promesse : des légumes gorgés de soleil, de l'huile d'olive, des légumineuses, des herbes aromatiques, des poissons frais, un peu de viande, des fromages typiques... Au fil de 120 recettes faciles à réaliser au quotidien, elle révèle une cuisine simple et savoureuse, où rien ne se perd et où tout se partage. Vous découvrirez : Les fondamentaux de la cuisine grecque ; Les ingrédients emblématiques de chaque région ; Des mezze à partager, comme le bouyourdi fondant à la feta ou le kelaïdi aux tomates et poivrons ; Mais aussi des salades fraîches, des plats mijotés parfumés et des douceurs traditionnelles pour accompagner le café. Un livre pour celles et ceux qui veulent se régaler, cuisiner vrai... et faire entrer le meilleur de la Méditerranée dans leur assiette.

Par Evi Siougari
Chez Thierry Souccar Editions

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Auteur

Evi Siougari

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Autres régimes

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Je mange méditerranéen comme en Grèce

Evi Siougari

Paru le 05/05/2026

264 pages

Thierry Souccar Editions

21,90 €

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Scannez le code barre 9782365498777
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