Une année scolaire 2026-2027 sereine grâce à Mon Planner de professeur des écoles ! Adopté par des milliers d' enseignant·es en maternelle et en élémentaire, Mon planner de professeur des écolesvous accompagne au fil de l'année pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel : vos élèves, vos projets et votre plaisir d'enseigner. Retrouver tout votre kit pédagogique : Pour la gestion administrative : mémo du remplaçant, infos sur l'école et la circonscription, mémo des anniversaires, suivi des 108 heures, pages de notes pour les réunions et animations pédagogiques, budget, check-list administrative. Pour la planification : calendrier annuel, double page mensuelle, programmations/progressions, emploi du temps, planning des intervenants, pages de bilan et cahier journal du 10 août 2026 au 16 juillet 2027 avec une double page hebdomadaire personnalisable pour planifier vos séances. Pour le suivi des élèves : tableaux de compétences, suivi individuel (30 pages), APC, rendez-vous parents et prise en charge des besoins particuliers. NOUVEAUTE cette année ! Marina a pensé à TOUS. TES ses collègues avec un cahier journal innovant et plus personnalisable. Exploitable à l'horizontale comme toujours, il propose également une utilisation à la verticale et pour les doubles niveaux. Le + offert : de jolis stickers pour repérer les mois et les périodes, organiser les informations clés, et l'accès à de nombreux outils organisationnels en ligne. Professeure des écoles et maître-formatrice, Marina est aussi blogueuse et instagrameuse (@maisquefaitlamaitresse), auteure de Mon agenda de professeur des écoles et de La Classe flexible, ainsi que directrice de la collection "Une année de projets de classe" . Elle a créé l'outil dont elle rêvait pour faciliter son quotidien de maîtresse et celui des autres !