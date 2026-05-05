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Mental de Trader

Willy Bec

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Que vous soyez débutant, intermédiaire ou professionnel aguerri, cet ouvrage est conçu pour vous accompagner dans l'exigence d'un métier comparable à une discipline de haut niveau. Bien souvent, les traders entretiennent un lien étroit avec le sport d'élite, sans toujours en avoir conscience. Pourtant, la performance sur les marchés ne dépend pas uniquement de la technique. C'est pourquoi ce guide délaisse volontairement l'analyse fondamentale et graphique pour se concentrer sur l'essentiel : le mindset, la préparation mentale et le professionnalisme. Dans ces pages, vous découvrirez un véritable mode d'emploi pour exceller. Grâce à des méthodes axées sur l'optimisation de vos capacités mentales, vous apprendrez à construire votre propre game plan. Le point fort de cet ouvrage réside dans la légitimité de Willy Bec : - qui est un trader accompli : il connaît la réalité du terrain et des marchés - qui est un ancien athlète de haut niveau : il maîtrise la discipline du corps et de l'effort - qui est préparateur mental depuis plus de 20 ans : il possède les outils pédagogiques

Par Willy Bec
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Willy Bec

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Bourse

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Mental de Trader

Willy Bec

Paru le 05/05/2026

161 pages

Gualino Editeur

21,00 €

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