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Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Hugo

Gérard Gengembre

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1802-1885 : comment devient-on à la fois écrivain majeur, bourgeois installé, père aimant et époux infidèle, grand-père exemplaire et témoin d'un siècle ? Comment traverse-t-on les régimes et les idées, du royalisme au libéralisme, de la monarchie de Juillet à la République, jusqu'à combattre le coup d'Etat, dénoncer Napoléon III et Faire de l'exil une tribune politique au service de la liberté ? Ce livre suit l'itinéraire de Victor Hugo et éclaire sa carrière littéraire hors norme : le statut de l'écrivain au XIXe siècle, ses rapports au pouvoir et au public, la conquête des genres, l'invention d'une langue ample et visionnaire, l'affirmation d'un chef de file romantique devenu figure tutélaire. Il montre comment l'homme de lettres se fit aussi homme d'action et parlementaire engagé, défenseur du suffrage universel, de la liberté de la presse et de l'abolition de la peine de mort. De Hernani aux Misérables, de Quasimodo à Jean Valjean, s'édifie un véritable " monument" littéraire et politique : celui d'un écrivain national dont l'oeuvre, peuplée de figures inoubliables, épouse les combats, les fractures et les espérances de la France du XIXe siècle.

Par Gérard Gengembre
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Gérard Gengembre

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Biographies

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Hugo

Gérard Gengembre

Paru le 05/05/2026

282 pages

Presses Universitaires de France

16,00 €

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