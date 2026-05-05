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La RAEP : la valorisation du parcours professionnel

Claire Marliac, Laurence Vérot

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La reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) figure dans de nombreux concours et examens professionnels des trois fonctions publiques. L'épreuve est scindée en deux phases : une phase écrite, qui consiste à réaliser un dossier individuel valorisant les compétences acquises par le candidat au fil de son parcours professionnel ; une phase orale, au cours de laquelle le jury apprécie et évalue, à l'aide du dossier individuel, les compétences, aptitudes et savoir-être du candidat. Ce manuel, résolument pratique, guide le candidat méthodiquement, étape après étape pour lui permettre de construire un dossier solide et convaincant et de présenter devant le jury les arguments professionnels adaptés à son profil et au concours. De nombreux conseils et exemples lui permettront de consolider sa démarche.

Par Claire Marliac, Laurence Vérot
Chez La Documentation Française

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Auteur

Claire Marliac, Laurence Vérot

Editeur

La Documentation Française

Genre

Concours administratifs

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La RAEP : la valorisation du parcours professionnel

Claire Marliac, Laurence Vérot

Paru le 05/05/2026

250 pages

La Documentation Française

16,90 €

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