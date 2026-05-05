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Sanctuaires

Abel Quentin

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"C'est comme ça ! Elle est là ! " Tandis que déferle l'intelligence artificielle générative, le discours dominant entend clore toute réflexion politique, au nom du fait accompli. Dans un réquisitoire mené de main de maître, d'une ironie mordante, Abel Quentin appelle à refuser la régression civilisationnelle, dynamite les slogans creux de la tech et nous offre une réflexion lucide et habitée pour préparer l'avenir. Le lecteur y croisera le philosophe Jacques Ellul, le rappeur Booba, le pape, Karl Marx et la figure de Michel Super, le technobéat. A l'ombre des machines, il est urgent de bâtir des sanctuaires humains.

Par Abel Quentin
Chez Editions de l'Observatoire

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Auteur

Abel Quentin

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Faits de société

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Sanctuaires

Abel Quentin

Paru le 05/05/2026

368 pages

Editions de l'Observatoire

22,00 €

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