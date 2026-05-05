Le jour où je suis devenu archéologue

" Du littoral méditerranéen à la haute vallée de la Seine, laissez-moi vous entraîner dans des grottes occupées par les premiers humains, au milieu des ruines de Pompéi, auprès d'un prince celte, ou dans les sous-sols de Notre-Dame de Paris après le tragique incendie. Une exploration de mes "jours d'avant", témoins du développement et des mutations de la discipline archéologique, de mes "jours J" où l'idée de faire de l'histoire et être archéologue s'est imposée à moi, mais aussi des "jours qui suivront". Pour moi, être archéologue, ce n'est pas tant attribuer des racines à certains qu'offrir des repères à tous grâce à la lecture d'anciennes traces ; s'émerveiller, mais surtout contribuer à éclairer une histoire en devenir, à façonner le monde de demain en tentant de mieux voir et écouter ceux d'hier, pluriels et sensibles. "