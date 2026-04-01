L'assassin de Pigalle

Paris, 1945. Alors que la guerre vient tout juste de se terminer, un cadavre est découvert dans un hôtel borgne de Pigalle. L'assassin, arrêté sur les lieux, est un vagabond, dont la dernière adresse était le camp d'Auschwitz. L'homme qu'il a tué d'une balle dans la tête était un antiquaire véreux, un petit escroc sans envergure qui aurait été membre de "la Carlingue" , la Gestapo française. C'est en tout cas ce que son assassin affirme. Mais rien ne le prouve, si ce n'est sa parole... L'affaire est confiée à Max Weber, un flic désabusé que sa hiérarchie pousse à classer l'affaire. Personne n'a envie que ce fait-divers ravive les blessures de la guerre. Personne sauf Weber, que cette cause perdue sort de sa torpeur. Il va creuser. Et ce qu'il va découvrir est au-delà de l'imaginable...