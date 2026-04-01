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#Roman francophone

L'assassin de Pigalle

Gabriel Katz

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Paris, 1945. Alors que la guerre vient tout juste de se terminer, un cadavre est découvert dans un hôtel borgne de Pigalle. L'assassin, arrêté sur les lieux, est un vagabond, dont la dernière adresse était le camp d'Auschwitz. L'homme qu'il a tué d'une balle dans la tête était un antiquaire véreux, un petit escroc sans envergure qui aurait été membre de "la Carlingue" , la Gestapo française. C'est en tout cas ce que son assassin affirme. Mais rien ne le prouve, si ce n'est sa parole... L'affaire est confiée à Max Weber, un flic désabusé que sa hiérarchie pousse à classer l'affaire. Personne n'a envie que ce fait-divers ravive les blessures de la guerre. Personne sauf Weber, que cette cause perdue sort de sa torpeur. Il va creuser. Et ce qu'il va découvrir est au-delà de l'imaginable...

Par Gabriel Katz
Chez City Editions

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Auteur

Gabriel Katz

Editeur

City Editions

Genre

Littérature française

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L'assassin de Pigalle

Gabriel Katz

Paru le 08/04/2026

304 pages

City Editions

21,50 €

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Scannez le code barre 9782824625782
9782824625782
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