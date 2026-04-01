Le petit héros attachant de ce livre fait tout avec hâte et précipitation ! Il se lève avant le soleil, met ses habits dans le mauvais ordre, mange d'une bouchée son petit déjeuner, arrose trop copieusement le jardin et cueille brusquement des fraises avant de se mettre en route. Tout le monde lui dit "Va pas trop vite" par-ci, "Va pas trop vite" par-là... Alors que lui, il veut juste se rendre chez sa grand-mère le plus vite possible, pour manger ses délicieuses crêpes et se faire couvrir de bisous ! "Va pas trop vite", leitmotiv de ce petit livre, résonne comme une alerte pour prévenir le jeune lecteur du temps nécessaire à l'évolution et la croissance.