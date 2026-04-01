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#Album jeunesse

Va pas trop vite

Alex Cousseau, Charles Dutertre

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Le petit héros attachant de ce livre fait tout avec hâte et précipitation ! Il se lève avant le soleil, met ses habits dans le mauvais ordre, mange d'une bouchée son petit déjeuner, arrose trop copieusement le jardin et cueille brusquement des fraises avant de se mettre en route. Tout le monde lui dit "Va pas trop vite" par-ci, "Va pas trop vite" par-là... Alors que lui, il veut juste se rendre chez sa grand-mère le plus vite possible, pour manger ses délicieuses crêpes et se faire couvrir de bisous ! "Va pas trop vite", leitmotiv de ce petit livre, résonne comme une alerte pour prévenir le jeune lecteur du temps nécessaire à l'évolution et la croissance.

Par Alex Cousseau, Charles Dutertre
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Alex Cousseau, Charles Dutertre

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Va pas trop vite

Alex Cousseau, Charles Dutertre

Paru le 01/04/2026

32 pages

Editions du Rouergue

15,00 €

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Scannez le code barre 9782812628009
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