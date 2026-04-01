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#Roman jeunesse

Panique en vacances !

Myrtille Tournefeuille, Moka

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Les vacances commencent pour Nine, Victor et Lou ! Que faire de tout ce temps libre ? A la surprise générale, Harald leur propose de camper à la surface. Sans adultes, en totale autonomie... presque des vacances de rêve ! Mais très vite, un drôle de malaise plane sur l'île : plus un seul poisson n'est pêché. Une vieille légende parle d'un objet mystérieux qu'il faudrait remettre à sa place pour rétablir l'équilibre... Les quatre amis sont prêts à tenter l'aventure. A condition qu'Harald ne fasse pas une terrible bêtise...

Par Myrtille Tournefeuille, Moka
Chez Play Bac

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Auteur

Myrtille Tournefeuille, Moka

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Panique en vacances !

Myrtille Tournefeuille, Moka

Paru le 01/04/2026

144 pages

Play Bac

6,99 €

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Scannez le code barre 9782809693713
9782809693713
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