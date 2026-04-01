Panique en vacances !

Les vacances commencent pour Nine, Victor et Lou ! Que faire de tout ce temps libre ? A la surprise générale, Harald leur propose de camper à la surface. Sans adultes, en totale autonomie... presque des vacances de rêve ! Mais très vite, un drôle de malaise plane sur l'île : plus un seul poisson n'est pêché. Une vieille légende parle d'un objet mystérieux qu'il faudrait remettre à sa place pour rétablir l'équilibre... Les quatre amis sont prêts à tenter l'aventure. A condition qu'Harald ne fasse pas une terrible bêtise...