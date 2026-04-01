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Territoire de trappe

Sébastien Gagnon, Michel Lemieux

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Décembre 1913. Aux abords de la rivière Platte, aux confins de nulle part, se dressent quelques baraques de guingois et une église qui ne vaut guère mieux. On peut appeler ça un village. Après des mois de piégeage dans les forêts boréales, Léon redescend fêter Noël avec les siens. Mais en son absence, sa femme est morte et le cadavre de sa fille a été retrouvé dans la Platte. Quand Léon découvre les responsables de la tragédie, lui et ses camarades trappeurs entament une partie de chasse d'un tout autre genre. Héritiers de Tarantino et des westerns italiens, Gagnon et Lemieux orchestrent un roman noir à l'humour féroce. Les bêtes les plus sauvages de ce territoire ne sont pas celles qu'on croit.

Par Sébastien Gagnon, Michel Lemieux
Chez Rivages

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Auteur

Sébastien Gagnon, Michel Lemieux

Editeur

Rivages

Genre

Romans noirs

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DOSSIER - Le Prix Décembre

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Territoire de trappe

Sébastien Gagnon, Michel Lemieux

Paru le 01/04/2026

224 pages

Rivages

20,50 €

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Scannez le code barre 9782743669973
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