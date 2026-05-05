Guide de poche de l'empathie

La célèbre psychiatre Judith Orloff en est intimement persuadée : l'empathie est un formidable outil de guérison pour apaiser notre système nerveux. S'appuyant sur les neurosciences, la psychologie et la médecine énergétique, elle partage dans ce guide complet et unique tous ses conseils pour accéder à la puissance de l'empathie. A travers de nombreux exercices, tests et conseils pratiques, vous découvrirez comment : - Ne plus absorber le stress et les émotions des autres. - Canaliser le mental envahissant et les pensées parasites. - Arrêter de culpabiliser et apprendre à vous traiter avec plus de gentillesse. - Etablir des limites saines et réguler vos interactions avec les autres. - Exprimer votre empathie avec les relations difficiles ou épuisantes. - Reconnaître les personnes atteintes d'un trouble déficitaire de l'empathie et vous en protéger. "Un guide inspirant pour guérir notre esprit, apaiser notre système nerveux et nous reconnecter les uns aux autres". Daniel G. Amen, MD, auteur à succès du New York Times de Change Your Brain Every Day Psychiatre, spécialiste de l'hypersensibilité et de l'empathie, Judith Orloff est conférencière de renommée internationale et l'auteure de plusieurs best-sellers dont Le Guide de survie des hypersensibles empathiques (Ed. Leduc).