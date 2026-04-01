Et si le seul moyen d'être reconnu, c'était de mourir ? Mortépi, artiste raté et rongé par la culpabilité, rêve de postérité au milieu d'un monde qui se noie. Mais entre imposture, drame intime et trahison, sa chute brutale est précipitée par une vidéo virale postée par Nastassia, critique désabusée qui se sent exploitée. Dans un ultime acte égocentrique, Mortépi se suicide dans l'espoir d'accéder à une gloire posthume. Ce geste désespéré est le point de départ de la renaissance artistique inattendue de son seul ami, Niehling. Un récit noir et un drame cruel, acide et lucide sur l'échec, la vanité, l'art et l'ego.