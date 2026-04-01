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Mortépi

Florian Breuil

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Et si le seul moyen d'être reconnu, c'était de mourir ? Mortépi, artiste raté et rongé par la culpabilité, rêve de postérité au milieu d'un monde qui se noie. Mais entre imposture, drame intime et trahison, sa chute brutale est précipitée par une vidéo virale postée par Nastassia, critique désabusée qui se sent exploitée. Dans un ultime acte égocentrique, Mortépi se suicide dans l'espoir d'accéder à une gloire posthume. Ce geste désespéré est le point de départ de la renaissance artistique inattendue de son seul ami, Niehling. Un récit noir et un drame cruel, acide et lucide sur l'échec, la vanité, l'art et l'ego.

Par Florian Breuil
Chez Les Humanoïdes Associés

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Auteur

Florian Breuil

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Divers

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Mortépi

Florian Breuil

Paru le 01/04/2026

160 pages

Les Humanoïdes Associés

24,00 €

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