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Guérir de la blessure d'abandon

Sylvie Tenenbaum

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Peur de la solitude, difficultés relationnelles, dépendance affective, manque d'estime de soi, somatisations... Les blessures d'abandon sont plus fréquentes qu'on ne le pense et toujours liées à la terreur du rejet ou de ne pas être aimé. Dans cet ouvrage accessible à tous, Sylvie Tenenbaum : - Explique d'où vient le sentiment d'abandon et les multiples formes qu'il prend. - Décrypte le travail de résilience qui passe notamment par la libération des émotions refoulées, la reconnaissance de ses besoins et des comportements qui isolent. - Donne des clés pour sortir de cette souffrance et se réhabiliter soi-même en douceur. - Partage les histoires émouvantes de patients qui ont réussi à trouver l'apaisement. - Propose un test pour détecter un profil abandonnique ou dépendant affectif. Abandon, séparation, perte : être en paix avec son histoire

Par Sylvie Tenenbaum
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Sylvie Tenenbaum

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Connaissance de soi

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Guérir de la blessure d'abandon

Sylvie Tenenbaum

Paru le 05/05/2026

240 pages

Leduc.s éditions

18,90 €

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Scannez le code barre 9791028538132
9791028538132
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