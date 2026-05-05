Guérir de la blessure d'abandon

Peur de la solitude, difficultés relationnelles, dépendance affective, manque d'estime de soi, somatisations... Les blessures d'abandon sont plus fréquentes qu'on ne le pense et toujours liées à la terreur du rejet ou de ne pas être aimé. Dans cet ouvrage accessible à tous, Sylvie Tenenbaum : - Explique d'où vient le sentiment d'abandon et les multiples formes qu'il prend. - Décrypte le travail de résilience qui passe notamment par la libération des émotions refoulées, la reconnaissance de ses besoins et des comportements qui isolent. - Donne des clés pour sortir de cette souffrance et se réhabiliter soi-même en douceur. - Partage les histoires émouvantes de patients qui ont réussi à trouver l'apaisement. - Propose un test pour détecter un profil abandonnique ou dépendant affectif. Abandon, séparation, perte : être en paix avec son histoire