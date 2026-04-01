Plonger n'est pas jouer

Quelle malédiction touche les habitants de Locmaria, qui ne demandent qu'à vivre paisiblement et profiter de l'été ? Alors que les drames semblaient appartenir au passé, le corps d'un homme en combinaison de plongée s'échoue sur la plage de naturistes. La gendarmerie arrête rapidement un pêcheur suspect, mais l'entêtée Cathie Wald, qui s'était pourtant promis de ne plus interférer dans des affaires policières, a l'intime conviction que l'accusé n'est pas le coupable. Cathie et Yann, secondés par une femme de ménage disciple d'Arsène Lupin, un couple d'avocats brestois à l'efficacité redoutable et par des retraités au sommet de leur forme, vont plonger dans le monde de la pêche aux ormeaux, le caviar de la mer, et dans celui des trafics qu'il attire...