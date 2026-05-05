Rap : littérature 2.0

Numéro 1 des charts en France, le rap lutte encore pour faire reconnaître sa légitimité et sa richesse littéraire. Entre rupture et continuité, il offre pourtant un nouveau souffle à la littérature. Des sonnets aux seize mesures, des figures de style aux punchlines, des émotions intimes aux textes en lutte, la rencontre de ces deux arts nous invite à repenser notre rapport aux mots et à l'écriture. A travers une analyse captivante et ludique, Juliette Mita fait dialoguer rap et littérature, rappeurs et auteurs, pour montrer qu'ils se répondent, se nourrissent et s'enrichissent mutuellement. Le rap n'est pas seulement une forme de littérature, il en incarne l'expression la plus évoluée.