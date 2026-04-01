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10 minutes par jour de yoga

Julie Ferrez

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Retrouvez la sérénité, l'énergie et un corps affiné grâce au yoga ! Vous êtes souvent stressée et fatiguée par votre rythme de vie, par la pollution mentale, par vos complexes qui vous gâchent l'existence ? Et si vous effaciez l'ardoise en vous mettant au yoga ? Vous verrez qu'en intégrant seulement 10 minutes par jour de cette discipline, à travers des routines pensées spécifiquement pour le matin, le midi ou le soir, vous retrouverez rapidement un équilibre physique et mental. Retrouvez dans ce livre : - 20 enchaînements pour répondre à différents objectifs (détente, dynamisme, renforcement musculaire, apaisement de douleurs ciblées...) ; - des explications détaillées pour bien reproduire chaque posture ; - des rituels quotidiens (respiration, soin beauté...) pour vous sentir mieux dans votre corps ; - et en bonus : des recettes de cuisine saines et délicieuses ! Prête à mettre un peu de yoga dans votre vie ? "Petits enchaînements à faire en toute situation. J'adore ! " "Des conseils au top, une mine d'or ! "

Par Julie Ferrez
Chez Marabout

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Auteur

Julie Ferrez

Editeur

Marabout

Genre

Yoga

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DOSSIER - En route pour l'aventure : des livres pour voyager et s'évader

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10 minutes par jour de yoga

Julie Ferrez

Paru le 15/04/2026

160 pages

Marabout

8,90 €

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Scannez le code barre 9782501195027
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