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Ma bible du TDAH

Pascal Faure

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Difficultés de concentration, surcharge mentale, impulsivité, fatigue fréquente, procrastination, humeur changeante, hypersensibilité... De l'enfance à l'âge adulte, le TDAH influence l'attention, l'énergie, les émotions, les relations ou encore l'estime de soi. Souvent mal compris, il est pourtant aussi porteur de forces précieuses : créativité, passion, empathie et résilience. Dans cette bible, la première sur le sujet, découvrez : - Des témoignages variés pour vous reconnaître et vous sentir moins seul. - Une compréhension du fonctionnement singulier du cerveau TDAH avec ses paradoxes et ses liens avec d'autres neuroatypies. - Un éclairage sur le diagnostic et les différentes prises en charge. - Un manuel d'auto-coaching pensé spécifiquement pour le cerveau TDAH avec des repères concrets pour la régulation émotionnelle et l'organisation du quotidien. Le guide pour se comprendre, s'apaiser et transformer le TDAH en une vraie force !

Par Pascal Faure
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Pascal Faure

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Autres maux

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Ma bible du TDAH

Pascal Faure

Paru le 05/05/2026

360 pages

Leduc.s éditions

24,00 €

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Scannez le code barre 9791028538033
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