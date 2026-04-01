La mort rôde toujours et son visage n'est jamais le même. Lotte Bonnet, chocolatière-confiseuse à la carrière florissante, vit heureuse aux Pays-Bas avec son époux Emil, un ancien réfugié bosniaque. Après le cancer qu'il vient de vaincre, rien ne la prépare à la nouvelle brutale qu'elle s'apprête à recevoir : Emil s'est suicidé alors qu'il marchait sur le chemin de Compostelle, pour fêter sa guérison. Dévastée, Lotte se rend en Bosnie pour disperser ses cendres. Là, elle découvre l'impensable : l'homme qu'elle a aimé n'était pas celui qu'il prétendait être. Le passé sanglant de ce pays l'a-t-il poussé à mentir sur son identité ? Lotte décide de faire le Camino, dans les pas de son mari, afin de comprendre. Mais quelqu'un l'observe. Quelqu'un prêt à tout pour enterrer le passé. Un thriller haletant, entre quête personnelle et mémoire collective, porté par une tension constante et une profondeur historique saisissante. Un best-seller international : plus de 800 000 exemplaires vendus ! Bientôt adapté à l'écran. " Le Camino est un roman extraordinaire, riche en rebondissements inattendus, et profondément ancré dans l'Histoire. L'autrice va sans aucun doute remporter de nouveaux prix avec ce titre, et ce serait tout à fait mérité ! " De Telegraaf "Anya Niewierra signe ici un thriller parfait : intrigue solide, personnages puissants, tension qui s'insinue sous la peau". Jury du Hebban Thriller Award " Pour Le Camino, dans lequel la guerre des Balkans joue un rôle important, elle s'est surpassée. " De Limburger " Avec pour toile de fond la nature sauvage du centre de la France, un passionnant jeu du chat et de la souris s'engage entre un chasseur et sa proie qui ne se doute de rien. " ZIN Magazine " Anya Niewierra a méticuleusement tissé une toile d'intrigues pour créer ce thriller palpitant. " De Volkskrant " Un thriller captivant et surprenant, qui marque les esprits. Je le recommande ! "Marcel Moss, auteur du thriller Grota " Une histoire intense et profonde, qui révèle les secrets d'un homme bien différent de l'image qu'il donnait. A la fois douloureusement vraie et sincère, elle explore les recoins les plus obscurs, mais aussi les plus lumineux, de la psyché humaine. C'est une lecture fascinante. " Magdalena Majcher, autrice de true crime (Mocna wie) " L'autrice néerlandaise vous conduira sur un chemin littéraire riche en rebondissements. Vous n'en sortirez qu'une fois arrivés à destination. Et lorsque vous découvrirez les secrets qu'il recèle, vous regretterez peut-être le voyage. C'est un récit qui mêle la douleur profonde liée au deuil, au danger extrême, avec une pointe de tragédie saisissante. Un thriller incontournable qui explore le poids des secrets entre proches. Une perle rare ! " Julia Szczerbiak, critique littéraire sur @thrillerly