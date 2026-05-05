Allergies, rhume des foins, eczéma, etc.

Saviez-vous qu'il est possible de chasser le rhume des foins en mâchant du miel en rayons ? Que des oeufs de caille pouvaient faire disparaître votre asthme ? Et vous a-t-on déjà parlé des secrets du vinaigre de cidre contre les démangeaisons ? Pour que les trucs de santé les plus utiles circulent et rendent service au plus grand nombre, Sophie Lacoste, rédactrice en chef du magazine Rebelle-Santé, les collecte depuis près de trente ans. Dans ce guide pratique sont réunis plus de 100 astuces et remèdes naturels, pour vous aider à vous débarrasser d'un eczéma récalcitrant, d'une lucite disgracieuse, des allergies qui vous empoisonnent la vie, et bien d'autres petits maux du même ordre !