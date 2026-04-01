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#Bande dessinée jeunesse

Men(t)eurs

Julie Soto

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Certains seraient prêts à tout pour faire partie du clan. Bienvenue chez les thrashers, la clique la plus enviée de New Helvetia High ! Julian, Lucy, Paige et l'illustre Zack Thrasher sont riches, populaires, admirés... et ils adorent ça. Jodi Dillon n'aurait jamais dû être des leurs, mais Zack est son meilleur ami depuis l'école primaire, et lui a fait intégrer le groupe. Tout le monde aimerait être un thrasher... et tout particulièrement Emily Mills. Alors à la mort de cette dernière, les rumeurs sur le groupe se déchaînent. Le journal intime d'Emily refait surface, la police enquête, et Jodi va très vite devoir faire face à un dilemme : protéger son avenir... ou ses amis. Et à mesure que les thrashers se mettent à recevoir des messages anonymes et à être témoins d'événements étranges, ils se retrouvent confrontés à une vérité glaçante : Emily n'en a pas fini avec eux. " Un roman d'une profonde importance, par mon autrice préférée. Julie Soto a vraiment un talent magistral pour construire ses personnages. " Ali Hazelwood, autrice de The Love Hypothesis

Par Julie Soto
Chez Castelmore

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Auteur

Julie Soto

Editeur

Castelmore

Genre

Romans, témoignages & Co

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Men(t)eurs

Julie Soto trad. Laurence Boischot

Paru le 01/04/2026

440 pages

Castelmore

19,95 €

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Scannez le code barre 9782387033635
9782387033635
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