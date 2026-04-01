L'écume des jours brûlants

Iris arrive à la villa de son grand-père pour la vendre et découvre Cédric qui occupe l'atelier illégalement. Une mystérieuse clé ancienne va bientôt forcer Iris à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur son héritage. Cédric sauve Iris de la noyade et révèle que sa grand-mère a vécu cachée pendant des années. Une révélation sur lepassé de Philippe, l'agent immobillier, va bientôt transformer leur alliance fragile en une véritable guerre pour la survie de la villa. Iris et Cédric s'unissent pour dénoncer le complot politique grâce au carnet de l'ex-compagnon d'Iris. L'apparitionsoudaine du père d'Iris va bientôt révéler l'ultime secret de famille caché derrière la fondation de Rose. Pisteur insatiable, que ce soit pour relever les traces de pneus, les restes d'un feu de brousse ou d'une carcasse, rien ne lui échappe. Face au lion ou à l'éléphant, n'étant généralement pas armé, il sait garder ses distances, triompher des intimidations. C'est avec la même rage qu'il se bat contre l'extinction des espèces les plus menacées Cette expérience lui servira dans le township où vit sa famille.