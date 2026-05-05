Et si l'Europe n'était pas condamnée au déclin ? Crises à répétition, défiance citoyenne, bureaucratie tentaculaire, décrochage économique, fractures sociales et territoriales... L'Europe doute d'elle-même. Et si, pourtant elle détenait encore les clés de son avenir ? Dans L'Europe, Stop ou Encore ? , Rudy Aernoudt et Henri Malosse posent une question simple et décisive : faut-il arrêter le projet européen ou le relancer en profondeur ? Loin des discours technocratiques comme des slogans populistes, les auteurs proposent une analyse lucide et sans complaisance pour remettre l'Europe en mouvement Forts de leurs expériences, ils défendent une conviction : l'Europe ne se reconstruira ni par le repli national ni par l'empilement de normes, mais par un retour à l'esprit d'audace, de communauté et de pragmatisme qui a fondé ses succès. Vous découvrirez notamment : Pourquoi l'Europe, en voulant tout réglementer dans des domaines comme l'intelligence artificielle, nous empêche d'avancer ; Comment repenser le programme Erasmus pour toucher toute la jeunesse, et non une élite ; Comment donner de véritables droits politiques aux citoyens européens ; Ce que pourrait être un nouveau plan Monnet-Schuman pour le XXIe siècle ; Un essai engagé, pédagogique et accessible. L'Europe, stop ou encore ? Plus que jamais, la réponse nous appartient.