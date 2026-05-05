La bourse avec Alice... c'est du gâteau !

Une approche originale fondée sur le storytelling en suivant étape par étape Alice, une créatrice d'entreprise, pour tout comprendre de la bourse avec des vidéos supports et une application. Une méthode originale, simple et efficace fondée sur le storytelling pour comprendre et maîtriser la bourse. Au début de chaque chapitre Alice, la créatrice d'entreprise, se pose une question liée à la bourse. Dans une première partie, l'auteur répond à Alice sur le ton du storytelling en s'appuyant sur des exemples très pratiques. La question est ensuite reprise et traitée de façon plus approfondie et détaillée. Des schémas et des visuels sont prévus pour aider le lecteur dans son apprentissage. A la fin de chaque chapitre, un quiz et un exercice sont proposés. Cette nouvelle édition mise à jour est accompagnée de compléments gratuits : 14 vidéos fournissant des informations essentielles aux TPE et PME et une application de jeux de comptabilité et de S. I. sur smartphone