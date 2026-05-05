Ma semaine

52 semaines, chacune sur une double page, pour aider les élèves à s'organiser et à gérer leur stress. Des conseils pour savoir évaluer la charge de travail, anticiper les révisions, mémoriser les connaissances, gagner du temps, garder sa motivation et mieux vivre chaque semaine. Cet agenda est conçu pour que les élèves (et aussi les étudiants, les professionnels) s'organisent par semaine et non, comme dans les agendas classiques, au jour le jour. Les cases correspondent à l'emploi du temps de l'élève, des espaces sont prévus pour qu'il puisse noter les temps de révision pour s'avancer et ne pas travailler dans l'urgence et en stress, de pauses pour s'accorder des moments indispensables de détente. Des pages de conseils avec des tests personnalisés sont destinés aux élèves : comment travailler, mémoriser, se mettre en situation d'apprentissage et de réussite, prendre confiance en soi. L'agenda propose également des pages de notes, de coloriage, des espaces libres pour que chaque élève puisse en faire un outil plaisant et indispensable au quotidien. Ce semainier permet non seulement l'apprentissage de l'organisation et de l'anticipation mais aussi de la gestion du stress et de l'équilibre nécessaire entre temps de travail et temps de détente. Si souvent l'organisation est assimilée à une contrainte rigide par les élèves, cet agenda permet d'associer organisation, sérénité et liberté en notant les tâches à effectuer et à anticiper et les moments pour soi. Il peut également être utilisé dans un cadre thérapeutique par des professionnels pour aider des enfants à mieux appréhender le temps et l'organisation.