Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Ma semaine

Sophie Delaunoy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
52 semaines, chacune sur une double page, pour aider les élèves à s'organiser et à gérer leur stress. Des conseils pour savoir évaluer la charge de travail, anticiper les révisions, mémoriser les connaissances, gagner du temps, garder sa motivation et mieux vivre chaque semaine. Cet agenda est conçu pour que les élèves (et aussi les étudiants, les professionnels) s'organisent par semaine et non, comme dans les agendas classiques, au jour le jour. Les cases correspondent à l'emploi du temps de l'élève, des espaces sont prévus pour qu'il puisse noter les temps de révision pour s'avancer et ne pas travailler dans l'urgence et en stress, de pauses pour s'accorder des moments indispensables de détente. Des pages de conseils avec des tests personnalisés sont destinés aux élèves : comment travailler, mémoriser, se mettre en situation d'apprentissage et de réussite, prendre confiance en soi. L'agenda propose également des pages de notes, de coloriage, des espaces libres pour que chaque élève puisse en faire un outil plaisant et indispensable au quotidien. Ce semainier permet non seulement l'apprentissage de l'organisation et de l'anticipation mais aussi de la gestion du stress et de l'équilibre nécessaire entre temps de travail et temps de détente. Si souvent l'organisation est assimilée à une contrainte rigide par les élèves, cet agenda permet d'associer organisation, sérénité et liberté en notant les tâches à effectuer et à anticiper et les moments pour soi. Il peut également être utilisé dans un cadre thérapeutique par des professionnels pour aider des enfants à mieux appréhender le temps et l'organisation.

Par Sophie Delaunoy
Chez Studyrama

|

Auteur

Sophie Delaunoy

Editeur

Studyrama

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ma semaine par Sophie Delaunoy

Commenter ce livre

 

Ma semaine

Sophie Delaunoy

Paru le 05/05/2026

168 pages

Studyrama

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759059980
9782759059980
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.