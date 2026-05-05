Ce livre s'adresse aux candidats préparant le nouveau concours de surveillant pénitentiaire, accessible au niveau bac (catégorie B) Outre une présentation détaillée du métier et de l'administration pénitentiaire, ce guide tout-en-un permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Tests de logique - Compte rendu professionnel LES EPREUVES D'ADMISSION - Epreuves sportives - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de vous familiariser avec les épreuves du concours.