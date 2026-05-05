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Surveillant pénitentiaire

Marc Dalens

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Ce livre s'adresse aux candidats préparant le nouveau concours de surveillant pénitentiaire, accessible au niveau bac (catégorie B) Outre une présentation détaillée du métier et de l'administration pénitentiaire, ce guide tout-en-un permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Tests de logique - Compte rendu professionnel LES EPREUVES D'ADMISSION - Epreuves sportives - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de vous familiariser avec les épreuves du concours.

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

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Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Surveillant pénitentiaire

Marc Dalens

Paru le 05/05/2026

264 pages

Studyrama

21,90 €

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