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#Roman francophone

Colline

Fanny Chiarello

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Si le mois dernier Mme Q. n'avait été témoin d'une scène ordinaire à coup sûr j'aurais tiré un an de plus et laissé Luna continuer de me maltraiter jusqu'à ce que les études nous séparent, qu'elle aille faire son école de commerce privée avec sa queue-de-cheval et que je rencontre à la fac molle des gens de ma trempe sans plan de carrière. Coline est une lycéenne de milieu populaire vivant dans une ancienne ville minière du Nord de la France. Exposée au flux suffocant des discours stéréotypés, elle trouve refuge sur les terrils ensauvagés près de chez elle. Accompagnée d'un petit chien dans la poche ventrale de sa veste et des chansons de Jamila Woods dans son casque, elle se crée une pensée et un langage magiques pour survivre. Avec ce roman, Fanny Chiarello offre une plongée dans l'esprit et l'humour rageur d'une génération en quête de sens et de beauté. sorcières

Par Fanny Chiarello
Chez Cambourakis

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Auteur

Fanny Chiarello

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature française

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Colline

Fanny Chiarello

Paru le 01/04/2026

140 pages

Cambourakis

11,00 €

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Scannez le code barre 9782386691386
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