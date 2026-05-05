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C'est qui le chef ?

Jérôme Gaillard, William Augel

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Une BD qui fait rire, parfois grincer des dents, qui parle de travail, de réunions, de collègues, de chef, de big boss et qui, surtout, enseigne les ficelles du management avec humour et une bonne dose de légèreté ! Entre fous rires et situations tragiquement réalistes, cette BD décrypte avec humour et pédagogie les pièges du quotidien professionnel. Brainstorming raté, pression mal gérée, favoritisme, manque de communication... Tous les travers du monde du travail sont passés à la loupe dans ces scènes hilarantes dans lesquelles chacun pourra se reconnaître. Que vous soyez mouton, loup, voire ours, plongez dans ces pages pour mieux comprendre les rouages du management, éviter les erreurs classiques et, enfin, rendre le travail plus agréable pour vous comme pour les autres.

Par Jérôme Gaillard, William Augel
Chez Studyrama

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Auteur

Jérôme Gaillard, William Augel

Editeur

Studyrama

Genre

Management

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C'est qui le chef ?

Jérôme Gaillard, William Augel

Paru le 21/05/2026

48 pages

Studyrama

17,90 €

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Scannez le code barre 9782759058624
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