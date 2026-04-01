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#Roman francophone

La mer au creux de ses mains

Nassia Dionyssiou

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Tandis qu'à Chypre les blés montent en épi et que les fraisiers fleurissent, des centaines et des centaines d'hommes, femmes et enfants de confession juive sont débarqués sur l'île, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parqués dans des camps de fortune, ils attendent de pouvoir reprendre la mer pour s'exiler en Palestine. Face aux fantômes de la mémoire et à la barbarie, que peut la littérature ? En faisant se croiser des personnages aux existences radicalement différentes - un journaliste, une rescapée de la Shoah, ou encore une paysanne de l'île - Nassia Dionyssiou nous laisse entrevoir tout autant l'enchevêtrement des destins que leur interchangeabilité. Contre la noirceur du silence et de l'oubli, se dressent ainsi la puissance de la compassion et de la poésie, mais aussi celle de la mer, éternelle consolatrice.

Par Nassia Dionyssiou
Chez Cambourakis

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Auteur

Nassia Dionyssiou

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature grecque

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La mer au creux de ses mains

Nassia Dionyssiou trad. Marie-Cécile Fauvin

Paru le 01/04/2026

128 pages

Cambourakis

10,00 €

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Scannez le code barre 9782386691348
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