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Histoire de l'URSS

Nicolas Werth

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De Lénine à Gorbatchev De la chute du tsar à celle du dernier pré­sident du Soviet suprême, retour sur plus de sept décennies d'une histoire complexe et mouvementée, marquée par les deux guerres mondiales et la guerre froide. Entre léninisme et stalinisme : continuité ou rupture ? Quelles causes à l'effondrement de l'empire soviétique ? A ces questions et à de nombreuses autres, Nicolas Werth apporte des réponses claires et documentées. Une somme de référence, où il dresse l'inventaire d'une certaine idée de l'utopie communiste devenue réalité.

Par Nicolas Werth
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Nicolas Werth

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Russie

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Histoire de l'URSS

Nicolas Werth

Paru le 05/05/2026

565 pages

Presses Universitaires de France

23,00 €

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