Histoire de l'URSS

De Lénine à Gorbatchev De la chute du tsar à celle du dernier président du Soviet suprême, retour sur plus de sept décennies d'une histoire complexe et mouvementée, marquée par les deux guerres mondiales et la guerre froide. Entre léninisme et stalinisme : continuité ou rupture ? Quelles causes à l'effondrement de l'empire soviétique ? A ces questions et à de nombreuses autres, Nicolas Werth apporte des réponses claires et documentées. Une somme de référence, où il dresse l'inventaire d'une certaine idée de l'utopie communiste devenue réalité.
Par
Nicolas Werth Chez
Presses Universitaires de France
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