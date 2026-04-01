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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Toutes nos larmes

Clovis Maillet

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Ce livre est écrit dans le deuil à travers le deuil, pour une morte, pour les mortes et avec elles. Celles qui succombent aux coups de leurs conjoints, celles qui sont fracassées dans un bolide lancé à trop grande vitesse, celles qui ont survécu, celles qui sont encore avec celui qui les menace, celles qui ont si peur qu'elles voient la mort comme une amie. A partir de la mort d'une mère écrasée par l'antiféminisme et dissoute dans l'eau d'un fleuve, d'un texte retrouvé dans les affaires personnelles de la défunte et du surgissement des souvenirs de ce qui a été vécu dans l'enfance, ce livre veut penser la condition sociohistorique des femmes et des minorités de genre qui subissent la violence et vivent avec les mortes. D'une intensité bouleversante, l'enquête familiale et historique de Clovis Maillet Monory entrelace avec brio nos deuils intimes et collectifs. Postface de Christine Bard

Par Clovis Maillet
Chez Cambourakis

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Auteur

Clovis Maillet

Editeur

Cambourakis

Genre

sociologie du genre

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Toutes nos larmes

Clovis Maillet

Paru le 01/04/2026

136 pages

Cambourakis

18,00 €

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Scannez le code barre 9782386691300
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