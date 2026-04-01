Dans la forêt de Wickerson

Dans chaque petit héros se cache un très grand courage. Torben Gerbille connaît chaque souche, chaque sentier de la forêt de Wickerson : il y a passé toute sa vie. Devenu un vieux conteur, le souriceau transmet ses souvenirs, ses peurs et ses victoires, dans un précieux grimoire. A travers trois récits intenses, dont la terrifiante aventure qui l'a conduit à défier l'ogresse de Wickerson pour sauver son fils, Torben nous conte passages secrets, bêtes féroces et rencontres surprenantes pour nous dévoiler une forêt aussi belle que dangereuse.