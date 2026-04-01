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Dans la forêt de Wickerson

Derek Laufman

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Dans chaque petit héros se cache un très grand courage. Torben Gerbille connaît chaque souche, chaque sentier de la forêt de Wickerson : il y a passé toute sa vie. Devenu un vieux conteur, le souriceau transmet ses souvenirs, ses peurs et ses victoires, dans un précieux grimoire. A travers trois récits intenses, dont la terrifiante aventure qui l'a conduit à défier l'ogresse de Wickerson pour sauver son fils, Torben nous conte passages secrets, bêtes féroces et rencontres surprenantes pour nous dévoiler une forêt aussi belle que dangereuse.

Par Derek Laufman
Chez Les aventuriers d'ailleurs

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Auteur

Derek Laufman

Editeur

Les aventuriers d'ailleurs

Genre

Fantasy

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Dans la forêt de Wickerson

Derek Laufman

Paru le 01/04/2026

72 pages

Les aventuriers d'ailleurs

14,90 €

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